Кедми: НАТО не является угрозой России без участия США

НАТО в будущем, скорее всего, распадётся, так как эта организация не нужна абсолютно никому, кроме как самой себе. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Аналитик заявил, что Североатлантический альянс ничего не представляет из себя как военная сила против России без участия США, а то оружие, которое они могут выставить — несерьёзно в противостоянии с РФ.

Но в этом случае любое решение приниматься будет только между Вашингтоном и Москвой, пояснил Кедми.

По словам собеседника издания, Альянсу сейчас отведена такая же роль, какую играют сегодня на геополитической арене страны Прибалтики, например, Литва.

"НАТО — это организация, которая может лишь усложнить отношения и втянуть Соединённые Штаты в конфликт, который они не хотят. Помочь Соединённым Штатам НАТО не может", — высказал свою точку зрения политолог в беседе с изданием "Военное дело".