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Кедми: НАТО не является угрозой России без участия США

Мир

НАТО в будущем, скорее всего, распадётся, так как эта организация не нужна абсолютно никому, кроме как самой себе. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Кедми: НАТО не является угрозой России без участия США

Аналитик заявил, что Североатлантический альянс ничего не представляет из себя как военная сила против России без участия США, а то оружие, которое они могут выставить — несерьёзно в противостоянии с РФ.

Но в этом случае любое решение приниматься будет только между Вашингтоном и Москвой, пояснил Кедми.

По словам собеседника издания, Альянсу сейчас отведена такая же роль, какую играют сегодня на геополитической арене страны Прибалтики, например, Литва.

"НАТО — это организация, которая может лишь усложнить отношения и втянуть Соединённые Штаты в конфликт, который они не хотят. Помочь Соединённым Штатам НАТО не может", — высказал свою точку зрения политолог в беседе с изданием "Военное дело".

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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