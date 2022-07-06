Захарова: Британия забыла про внутренние проблемы на фоне украинского конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку руководителя Минздрава Великобритании Саджида Джавида, который покинул свой пост из-за "беспрецедентных проблем в области здравоохранения и социального обеспечения".

Она отметила, что власти Британии пытаются оказывать противодействие России. Кроме того, дипломат подчеркнула: Лондон фактически вовлечён в украинский конфликт, так как выделяет огромные средства на нужды ВСУ. Британские наёмники и инструкторы активно участвуют в боевых действиях на Украине, пояснила официальный представитель МИД РФ.

"До внутренних проблем руки не доходят", — считает Захарова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Великобритания безуспешно пытается вернуть себе статус мировой державы, однако для неё "солнце империи закатилось навсегда". По его словам, Лондон хочет убедить Европу сражаться "до последнего украинца", так как привык жить за счёт других.