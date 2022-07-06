Рогов призвал военнообязанных украинцев уезжать на освобождённые территории

Представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал украинцев, которым приходят повестки из военкоматов, уезжать на освобождённые российскими военными территории.

Он также порекомендовал мужчинам, которые проживают в Запорожье и на других территориях, подконтрольных Киеву, не находится по адресу регистрации. Как пояснил Рогов, в этом случае их могут легко найти и призвать на службу.

"Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию", — отметил представитель ВГА.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают массовый характер в Вооружённых силах Украины (ВСУ). По информации ведомства, украинское командование для восполнения потерь в живой силе экстренно формирует отдельные стрелковые батальоны из необученных мужчин, призванных на службу по мобилизации.