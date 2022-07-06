Арестович заявил, что бойцы ВСУ "плакали" над каждым снарядом

Украинской армии приходилось экономить боеприпасы из-за их дефицита. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, российский дивизион мог выпустить за сутки 2000 снарядов, тогда как украинский только 100. И бойцы ВСУ "плакали" над каждым снарядом, поскольку их было очень мало, добавил он.

Также представитель Киева в интервью высказал мнение, что ситуация для ВСУ стала улучшаться. Он считает, что ВСУ вскоре перейдут в наступление с "яркими победами".

Напомним, ранее военнослужащие армии Украины неоднократно заявляли, что им приходится сталкиваться со шквальным огнём российской артиллерии и признавали превосходство ВС России.