Ходаренок: Россия не спешит с ударами по центрам управления Украины

Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал, почему Россия не спешит с ударами по центрам управления Украины.

По мнению эксперта, знать точно, где находятся командные пункты ВСУ, невозможно. Нет никаких гарантий, что в момент удара в центре принятия решений будут находиться военачальники и военно-политическое руководство Украины. Ходаренок отмечает, что командные пункты могут быть развёрнуты на полевых и новых запасных стационарных позициях. То есть быстро уничтожить систему управления украинскими войсками не выйдет.

Эксперт подчёркивает, что удары по отдельным центрам принятия решений можно нанести, но это не даст нужного результата, а лишь позволит киевским властям сделать картинку для мировых СМИ.

"Хотя удары по отдельным центрам принятия решений в городах действительно возможны, они могут не достичь результата, зато с гарантией обеспечат Украину картинкой для мировой общественности, как якобы варварски уничтожаются мирные жители", — уверен Ходаренок.

По мнению эксперта, прежде чем наносить удары, необходимо детально спланировать операцию.