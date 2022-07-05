Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Комик Слава Комиссаренко: "Пошутил про Лукашенко в России, за мной выехало КГБ"
Арестович: "Воевать сложно, но мы умеем и делаем это успешно"
Отступающие из Лисичанска бойцы ВСУ воевали с ВС РФ оружием из прошлого века
Киев требует усилить террористическую активность в Херсоне и Харьковской области
Депутат Худяков: Максим Галкин переоформляет свои активы на Аллу Пугачёву
Украинец из президентского полка: "Артиллерия РФ разорвала нас за минуты"
Группировка ВС РФ "Отважные" продолжает захватывать новые трофеи
Карасёв: Запад недостаточно сильно демонизирует Владимира Путина
Военный эксперт Пинчук: "сытая Москва" не воспринимает всерьёз СВО на Украине

Ходаренок: Россия не спешит с ударами по центрам управления Украины

Мир

Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал, почему Россия не спешит с ударами по центрам управления Украины.

Ходаренок: Россия не спешит с ударами по центрам управления Украины

По мнению эксперта, знать точно, где находятся командные пункты ВСУ, невозможно. Нет никаких гарантий, что в момент удара в центре принятия решений будут находиться военачальники и военно-политическое руководство Украины. Ходаренок отмечает, что командные пункты могут быть развёрнуты на полевых и новых запасных стационарных позициях. То есть быстро уничтожить систему управления украинскими войсками не выйдет.

Эксперт подчёркивает, что удары по отдельным центрам принятия решений можно нанести, но это не даст нужного результата, а лишь позволит киевским властям сделать картинку для мировых СМИ.

"Хотя удары по отдельным центрам принятия решений в городах действительно возможны, они могут не достичь результата, зато с гарантией обеспечат Украину картинкой для мировой общественности, как якобы варварски уничтожаются мирные жители", — уверен Ходаренок.

По мнению эксперта, прежде чем наносить удары, необходимо детально спланировать операцию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar

Российские специалисты-оружейники с Уралвагонзавода изучают самоходные гаубицы Caesar, которые Франция передала Украине. Как выяснило издание Bulgarian Military, на самом деле гаубицы не были захвачены — украинские военные продали их России.

Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины
Мир. Новости мира
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Игорь Латунский Ветеран КГБ Виктор Черкашин: государство не может существовать без контрразведки Игорь Латунский Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова Людмила Черткова Каждый следующий День независимости США может стать последним Людмила Черткова
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Происшествия
Украинские военные обстреляли несколько населённых пунктов в Курской области
Зеленский придумал, как сохранить власть в ДНР: создать военные администрации
Мир. Новости мира
Зеленский придумал, как сохранить власть в ДНР: создать военные администрации
Последние материалы
Ходаренок: Россия не спешит с ударами по центрам управления Украины
Отступающие из Лисичанска бойцы ВСУ воевали с ВС РФ оружием из прошлого века
Киев требует усилить террористическую активность в Херсоне и Харьковской области
Депутат Худяков: Максим Галкин переоформляет свои активы на Аллу Пугачёву
Украинец из президентского полка: "Артиллерия РФ разорвала нас за минуты"
Группировка ВС РФ "Отважные" продолжает захватывать новые трофеи
Карасёв: Запад недостаточно сильно демонизирует Владимира Путина
Военный эксперт Пинчук: "сытая Москва" не воспринимает всерьёз СВО на Украине
Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу
Педофил изнасиловал и утопил 7-летнего мальчика в ванне в Мурманской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников