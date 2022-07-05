"Отважные" захватили склад с партией 125-мм осколочно-фугасных снарядов

Бойцы сибирской бригады ВС РФ "Отважные" захватили склад с партией 125-мм осколочно-фугасных снарядов.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации продолжается. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщают, что бойцы группировки "О" захватили склад с партией осколочно-фугасных снарядов и метательных танковых зарядов к ним.

Все трофеи, полученные в ходе СВО, идут на вооружение Народной милиции ЛНР и ДНР. Сообщается, что данные снаряды подходят к танкам Т-72Б3.

"Теперь со скорость 850 м/с отправим их обратно ВСУ", — пишет "Русская весна".

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