Военный эксперт Пинчук: "сытая Москва" не воспринимает всерьёз СВО на Украине

Бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения отряда "Центр" Андрей Пинчук заявил, что "сытая Москва" не воспринимает всерьез СВО на Украине.

По словам Пинчука, если россияне не станут воспринимать всерьёз происходящее в мире и в Донбассе, то всё это благополучие, которое они имеют, "выключится одним щелчком". Эксперт отметил, что поведение россиян напоминает ему героев советских фильмов, которые сначала также не осознают всю серьёзность происходящего, а потом пакуют вещи и уезжают заграницу. Пинчук рекомендует всем, кто пребывает в таком же состоянии, вспомнить фильмы о гражданской войне, потому что жизнь может измениться в один момент.

"Так вот я бы очень рекомендовал тем, кто в таком состоянии находится, вспомнить эти сюжеты, потому их жизнь одномоментно и довольно резко может сильно измениться. Если страна не осознает, что происходит с ней, в мире и на линии фронта, то эта сытость выключится одним щелчком", — подчеркнул Пинчук в беседе с "Украиной.ру".

Сам Пенчук заявил, что ещё до начала СВО знал, что это будет тяжёлое противостояние. По его словам, без спецоперации нельзя было обойтись, потому что иначе России не то что как страны, но и как цивилизации не стало бы.