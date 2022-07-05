"Призрак Украины в образе Горгоны": жители Праги про новую скульптуру

Очередная европейская столица украсилась скульптурой, прославляющей украинскую женщину — мать. Но неблагодарные жители снова, как это было раньше в Софии, вместо того, чтобы восхититься и застыть в благоговейном почтении, требуют убрать инсталляцию.

И их сложно упрекнуть в отсутствии художественного вкуса:

над тихой пражской улицей на высоте в несколько метров "воспарила" подвешенная за шею странная фигура из металлической сетки.

Называется скульптура "Венок" и, как пояснила автор — Вероника Псоткова, символизирует украинских матерей.

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Чехи в соцсетях назвали металлическую конструкцию "Медузой Горгоной" и "жутким приведением":

"На ведьму похожа, а не на мать. Кто-то у них там решает, что чем страшнее, нелепее, уродливее, тем лучше? Что в голове у людей? То украинка с серпом похожая на наркоманку, то мать похожая на смесь какого-то троля Чужого и вот сейчас медуза Горгона. Такое впечатление, что из Украины так бесы выходят". "Своеобразное представление об украинских матерях, конечно. Но то, что зловещая фигура символизирует украинское государство — бесспорно". "Призрак Украины добрался до Праги".