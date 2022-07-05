Бывший руководитель МИД Австрии Карин Кнайсль уехала из республики. Причиной послужили угрозы убить политика, заявили американские журналисты.
"В сообщениях для репортёра Washington Post Кнайсль сказала, что она "не даёт интервью", — отметили сотрудники издания.
Известно, что экс-глава внешнеполитического ведомства была членом совета директоров российской госкомпании "Роснефть". Об этом рассказали в ходе собрания акционеров корпорации первого июня прошлого года. Также в списке руководителей оказались Файзал Алсуваиди и Маттиас Варниг.
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