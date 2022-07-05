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Работавшая в "Роснефти" экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз

Мир

Бывший руководитель МИД Австрии Карин Кнайсль уехала из республики. Причиной послужили угрозы убить политика, заявили американские журналисты.

"В сообщениях для репортёра Washington Post Кнайсль сказала, что она "не даёт интервью", — отметили сотрудники издания.

Известно, что экс-глава внешнеполитического ведомства была членом совета директоров российской госкомпании "Роснефть". Об этом рассказали в ходе собрания акционеров корпорации первого июня прошлого года. Также в списке руководителей оказались Файзал Алсуваиди и Маттиас Варниг.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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