Казаков: союзные силы берут Харьков в полукольцо - мы видим улицы в бинокль

Завершив освобождение территории ЛНР и начав бои за Северск (ДНР), российская армия активизировалась на харьковском направлении. Причём активизировалась весьма успешно, занимая по второму разу те населенные пункты, которые ранее были оставлены.

Об этом рассказал экс-советник главы ДНР Александр Казаков в эфире канала "Клуб "Улицы Правды", особо подчеркнув, что союзные силы сейчас наступают "на плечах противника", то есть, преследуют отступающие силы ВФУ (вооруженные формирования Украины — термин, обозначающий все военные силы Киева: ВСУ, нацбаты, тероборону и прочие) так "споро", что у них нет времени на то, чтобы "как следует окопаться".

По словам политтехнолога, союзные силы уже берут в полукольцо Харьков:

"С некоторых позиций город уже хорошо виден в бинокль. Мы возвращаемся в те места, где уже были ранее. Но заходим в них по-другому. Образно говоря, раньше шли колоннами, а теперь — фронтом, на котором вторым эшелоном идёт Росгвардия. Мы обхватывает Харьков в полукольцо".

Однако, Казаков предупреждает, что, вероятно, бои за город будут тяжелыми, поскольку там сосредоточены большие силы вооруженных формирований Украины, у которых есть приказ Киева стоять до последнего украинца.