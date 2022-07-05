Politico: США ответят воздушными шарами на гиперзвуковое оружие РФ и КНР

Пентагон разрабатывает план по противодействию российскому и китайскому гиперзвуковому оружию, сообщает Politico.

Новейшим оружием США станут воздушные шары, способные подниматься на высоту до 20-30 километров. Они будут использоваться в качестве средств обнаружения гиперзвуковых ракет Китая и России. Планируется запустить аэростаты в стратосферу, чтобы заменить ими более дорогостоящие спутники.

По данным издания, оборонное ведомство США потратило на реализацию этого проекта около четырёх миллионов долларов. В 2023 году Пентагон потратит на проектирование летающих шаров ещё 27 миллионов долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на Пентагон, что США уже в третий раз провалили испытание своей гиперзвуковой ракеты. Если американцам всё же удастся доработать ракету и приступить к серийному производству, то её установят на подлодках типа Virginia и новейших эсминцах типа Zumwalt DDG-1000.