Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar

Российские специалисты-оружейники с Уралвагонзавода изучают самоходные гаубицы Caesar, которые Франция передала Украине. Как выяснило издание Bulgarian Military, на самом деле гаубицы не были захвачены — украинские военные продали их России.

Две французских самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar почти сразу после прибытия на Украину были направлены на Уралвагонзавод. Представитель российского концерна поблагодарил за вооружение президента Франции Эммануэля Макрона, заверив, что такой "подарок" "в хозяйстве пригодится".

По данным болгарских журналистов, Украина продала России французские гаубицы за 240 тысяч долларов. Реальная стоимость такого вооружения оценивается в семь миллионов евро.

По словам аналитика Себастьяна Леви, САУ были проданы через военного дилера

"Коррумпированные украинские военнослужащие участвуют в незаконной торговле оружием с целью извлечения максимальной прибыли, и это касается не только этого случая с гаубицами", — отмечает Bulgarian Military.

После начала поставок иностранной военной техники на Украину в теневом сегменте интернета появились целые супермаркеты, торгующие западным оружием. В ассортименте представлено как советское, так и современное вооружение. Так, противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" продаётся за 30 тысяч долларов.

Авторы материала убеждены, что российские военные инженеры уже разбирают гаубицы Caesar, чтобы изучить и, возможно, скопировать систему наведения и координации огня. Издание предупредило Запад, что бездумное накачивание Украины оружием приведёт к тому, что новая техника попадёт в руки России, поскольку на Украине процветает коррупция среди военного командования.