Экс-член Совфеда и участник Афганской войны Франц Клинцевич резко отреагировал на предложение генерала США Бена Ходжеса обстреливать аэродромы РФ силами ВСУ.
Клинцевич обратил внимание, что американский генерал почему-то не подумал, что за этим немедленно последует ответ России.
"Эта авантюра ВСУ приведет только к тому, что предупреждения, которые решительно, но очень сдержанно сделала Россия, будут воплощены в жизнь. Центры принятия решений на Украине будут разгромлены", — сказал Клинцевич в разговоре с "ПолитРоссией".
После такого ответа киевские власти в следующий раз сто раз подумают, прежде чем следовать подобным подсказкам "охамевших и неадекватных" западных кураторов, считающих, что "порядочность" России — это проявление "слабости".
Однако Клинцевич предупредил, что Киев своими неосторожными действиями может однажды вынудить Россию воплотить её предупреждения в реальность.
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