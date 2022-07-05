Клинцевич: если Киев ударит по аэродромам РФ, она разгромит его

Экс-член Совфеда и участник Афганской войны Франц Клинцевич резко отреагировал на предложение генерала США Бена Ходжеса обстреливать аэродромы РФ силами ВСУ.

Клинцевич обратил внимание, что американский генерал почему-то не подумал, что за этим немедленно последует ответ России.

"Эта авантюра ВСУ приведет только к тому, что предупреждения, которые решительно, но очень сдержанно сделала Россия, будут воплощены в жизнь. Центры принятия решений на Украине будут разгромлены", — сказал Клинцевич в разговоре с "ПолитРоссией".

После такого ответа киевские власти в следующий раз сто раз подумают, прежде чем следовать подобным подсказкам "охамевших и неадекватных" западных кураторов, считающих, что "порядочность" России — это проявление "слабости".

Однако Клинцевич предупредил, что Киев своими неосторожными действиями может однажды вынудить Россию воплотить её предупреждения в реальность.