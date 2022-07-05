Белоруссия может стать стороной конфликта на Украине, Киев готовится к такому сценарию. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
В ходе онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире" он выразил надежду на то, что Минск всё-таки не станет принимать участие в боевых действиях.
"Белоруссия под угрозой того, что будет втянута в конфликт. Мы к этому готовимся", — отметил Зеленский.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что армия республики не участвует в украинском конфликте. При этом президент пообещал пресекать любые попытки агрессии со стороны Киева. Он напомнил, что весной украинские националисты захватили более 70 белорусских дальнобойщиков, отобрав у них автомобили, а недавно ВСУ пытались нанести удар по военной инфраструктуре Белоруссии.
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