Евросоюз допустил ошибку, утвердив эмбарго на поставки нефти из России. Об этом заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии", член парламентского комитета по экономике Мальте Кауфманн.
В интервью NEWS.ru он отметил, что Европе придётся потратить много денег на импорт нефти из других стран. Кроме того, депутат подчеркнул: Россия была надёжным поставщиком энергоресурсов. По его мнению, Германия не выигрывает от нефтяных и газовых санкций в отношении Москвы.
"Лично я считаю введение нефтяного эмбарго большой ошибкой. Мы рубим сук, на котором сидим", — сказал Кауфманн.
Он считает, что Россия продолжит спокойно продавать нефть другим государствам, которые отказались присоединяться к санкционным пакетам.
Кауфманн также прокомментировал высказывание министра экономики ФРГ Роберта Хабека, пообещавшего найти альтернативу российской нефти путём налаживания поставок через польский Гданьск и немецкий Росток. Как пояснил депутат, даже если Германия отыщет замену топливу с трубопровода "Дружба", то за эту нефть придётся переплачивать.
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