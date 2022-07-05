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Депутат бундестага: решение ЕС ввести эмбарго на нефть из России было ошибочным

Мир

Евросоюз допустил ошибку, утвердив эмбарго на поставки нефти из России. Об этом заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии", член парламентского комитета по экономике Мальте Кауфманн.

Депутат бундестага: решение ЕС ввести эмбарго на нефть из России было ошибочным

В интервью NEWS.ru он отметил, что Европе придётся потратить много денег на импорт нефти из других стран. Кроме того, депутат подчеркнул: Россия была надёжным поставщиком энергоресурсов. По его мнению, Германия не выигрывает от нефтяных и газовых санкций в отношении Москвы.

"Лично я считаю введение нефтяного эмбарго большой ошибкой. Мы рубим сук, на котором сидим", — сказал Кауфманн.

Он считает, что Россия продолжит спокойно продавать нефть другим государствам, которые отказались присоединяться к санкционным пакетам.

Кауфманн также прокомментировал высказывание министра экономики ФРГ Роберта Хабека, пообещавшего найти альтернативу российской нефти путём налаживания поставок через польский Гданьск и немецкий Росток. Как пояснил депутат, даже если Германия отыщет замену топливу с трубопровода "Дружба", то за эту нефть придётся переплачивать.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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