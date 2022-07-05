Песков опроверг данные об отказе Си Цзиньпина посетить РФ по приглашению Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания Yomiuri, согласно которой председатель Китая Си Цзиньпин отказался от приглашения лидера нашей страны Владимира Путина посетить Россию. По словам его пресс-секретаря, эта информация не является достоверной.

"Ковидные ограничения в Китае продолжаются. Это нормально, и к этому надо с пониманием относиться", — подчеркнул Песков во время брифинга.

В Кремле добавили, что руководитель КНР сможет встретиться с главой РФ после отмены антикоронавирусных ограничений.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин не стал приезжать в Россию, так как этот визит усугубил бы кризис в отношениях республики со Штатами и Европой.