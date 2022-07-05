Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания Yomiuri, согласно которой председатель Китая Си Цзиньпин отказался от приглашения лидера нашей страны Владимира Путина посетить Россию. По словам его пресс-секретаря, эта информация не является достоверной.
"Ковидные ограничения в Китае продолжаются. Это нормально, и к этому надо с пониманием относиться", — подчеркнул Песков во время брифинга.
В Кремле добавили, что руководитель КНР сможет встретиться с главой РФ после отмены антикоронавирусных ограничений.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин не стал приезжать в Россию, так как этот визит усугубил бы кризис в отношениях республики со Штатами и Европой.
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