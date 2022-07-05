Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин получил приглашение лидера РФ Владимира Путина посетить Россию. Как заявили японские журналисты, представитель Пекина отказался от поездки.

Как написали в Yomiuri, анонимные дипломаты сообщили, что Си Цзиньпин объяснил своё решение антикоронавирусными мерами. По информации журналистов, он не покидал Китай с конца января 2020 года.

Вместе с этим в СМИ отметили, что председатель КНР не хочет посещать РФ, так как подобный шаг ухудшит отношения Пекина с Вашингтоном и Европой. Сейчас руководителю республики необходима стабильность во внутренней и внешней политике, заключили в издании.

Ранее перед саммитом БРИКС Путин и Си Цзиньпин приняли участие в телефонных переговорах. Глава Китая подчеркнул, что партнёрство Москвы и Пекина продолжает развиваться.