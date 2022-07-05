Лавров: Запад скрывает достоверную информацию о преступлениях киевского режима

Запад пытается не допустить раскрытия достоверной информации о преступлениях киевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг он отметил, что Россия намерена донести до других государств сведения о преступной деятельности Киева.

"Мы заинтересованы, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности", — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, политики на Западе "перекрывают" работу средств массовой информации, которые стараются предоставлять своим читателям объективные данные о ситуации на Украине.

Он добавил, что западные страны ведут многолетнюю политику по превращению Украины в "русофобское, неонацистское государство" и "военный плацдарм", создающий угрозу для РФ.