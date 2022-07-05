Запад пытается не допустить раскрытия достоверной информации о преступлениях киевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг он отметил, что Россия намерена донести до других государств сведения о преступной деятельности Киева.
"Мы заинтересованы, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности", — сказал Лавров.
По словам главы МИД РФ, политики на Западе "перекрывают" работу средств массовой информации, которые стараются предоставлять своим читателям объективные данные о ситуации на Украине.
Он добавил, что западные страны ведут многолетнюю политику по превращению Украины в "русофобское, неонацистское государство" и "военный плацдарм", создающий угрозу для РФ.
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