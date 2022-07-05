Евросоюз продолжит использовать Калининградскую область, чтобы проверить Кремль на прочность. Это означает, что России придётся воевать на Балтике.
Ведущийся в Евросоюзе диалог насчёт частичной блокады Калининграда напоминает плохой театр, считает политолог Александр Носович.
"Литва и Еврокомиссия уже давно обо всем договорились, и сейчас они разыгрывают сцену "хороший полицейский" — "злой полицейский", — отметил эксперт.
Уже в ближайшем будущем либо Брюссель "уговорит" Вильнюс снять ограничения, либо Литва сможет добиться каких-либо преференций у ЕС. В любом случае, попытки заблокировать российский эксклав будут продолжаться, следующим шагом может стать морская блокада.
"В перспективе нескольких лет России придется воевать на Балтике. Это становится безальтернативным", — уверен политолог.
Вероятность морского военного конфликта только увеличится с вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, резюмировал Носович.
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