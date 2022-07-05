TAC: борьба президента США Байдена с Россией не приносит Западу никаких плодов

Борьба президента США Джо Байдена с Россией не приносит Западу никаких плодов. Об этом пишет The American Conservative.

Автор материала Питер Ван Бурен подчеркнул: американский лидер убеждён в том, что он пытается ухудшить позиции РФ на мировой арене "с небольшими затратами". При этом за четыре месяца российской спецоперации США выделили Украине свыше 40 миллиардов долларов в качестве военной помощи, пояснил журналист.

"Борьба с РФ ведётся оружейными поставками и санкциями, но оба пути терпят крах. Байден рискует в один прекрасный день проснуться голым королём Донбасса", — сказано в материале.

По мнению автора, США надеялись изолировать РФ с помощью санкций. Однако Питер Ван Бурен отметил, что экономического краха в России так и не произошло. Он подчеркнул: санкции только помогли Москве заполучить новые торгово-экономические связи.