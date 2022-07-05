После угроз из Киева возле Крымского моста установили противоракетную защиту

Различные представители киевского режима уже некоторое время угрожают атаковать Крымский мост, потому оборону стратегического сооружения было решено усилить.

Направляющимся в Крым автомобилистам удалось заснять баржи со странными устройствами на мачтах. Как сообщается, эти суда стоят на якоре в районе острова Тузла недалеко от арок моста на расстоянии 50-100 метров.

Эксперты пояснили, что сооружения являются частью противоракетной обороны. На баржах размещены пирамидальные отражатели, которые могут обмануть радиолокационные головки самонаведения ракет.

Подобными устройствами от противокорабельных ракет обычно защищаются военные корабли на рейде. Оружие наводится на отраженный сигнал и уничтожает ложную баржу, а не истинную цель.