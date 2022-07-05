На складах ВСУ "потеряли" 38 из 50 ПТРК "Конкурс" советского производства

Российские Telegram-каналы публикуют рапорт командира ВСУ, где он жалуется, что из переданных в войска 50 ПТРК "Конкурс" до адресата добрались только 12.

Командир дивизиона 59-й бригады Харченко докладывает комбригу, что на склад ВСУ было передано 50 противотанковых ракет комплекса "Конкурс" советского производства. Однако, согласно накладной, 38 дорогостоящих боеприпасов было потеряно в пути. Происшествие объясняется довольно просто: ракеты не только дорогие, но и чрезвычайно востребованы на чёрном рынке.

Можно не сомневаться, что боеприпасы "всплывут" в горячих точках на Ближнем Востоке или были куплены у украинских солдат местным криминалистом для уничтожения бронированных иномарок конкурентов.

Также нельзя исключать вмешательства украинских спецслужб. С помощью ПТРК можно устроить очередной теракт на подконтрольной Киеву территории, чтобы затем обвинить российскую армию.