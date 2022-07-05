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The Economist: Европе пока не везёт в энергетической войне с Россией

Мир

Европейские страны столкнулись с невезением во время энергетической войны с Россией, сообщает британский журнал The Economist.

The Economist: Европе пока не везёт в энергетической войне с Россией

В материале сказано, что 8 июня из-за пожара пришлось закрыть завод по снижению газа в техасском Фрипорте, а через неделю компания "Газпром" объявила о сокращении транзита через "Северный поток-1". По информации издания, ограничение поставок российских энергоресурсов обернётся для жителей ЕС "болезненными последствиями".

"Других источников немного. Терминалы сниженного природного газа функционируют на полную мощность", — отмечается в статье.

The Economist подчёркивает, что поставки по трубопроводам из Алжира, Азербайджана или Норвегии трудноосуществимы, поэтому к концу октября европейские газохранилища будут заполнены всего на две трети.

Как пояснил автор материала, "Северный поток", который закрылся на техобслуживание, может не возобновить свою работу. Журналист считает, что при таком сценарии Европа войдёт в зиму с уровнем хранения газа всего в 60 процентов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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