У губернатора Калининградской области возникли вопросы к президенту Польши касательно знаний последнего в области географии. Повод сомневаться в том, что Анджей Дуда знаком с данным предметом, дало его заявление, в котором говорится: после расширения НАТО и увеличения его границы с РФ на 1,4 тыс. км Балтика станет "внутренним морем альянса".
Антон Алиханов, комментируя слова польского лидера, предложил подарить ему карту, на которой "всё четко видно":
"… оно (Балтийское море) не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну в свой блок уже не приняли. Хотя, может, я отстал, или Дуда что-то знает, чего я не знаю", — сказал калининградский губернатор в интервью РИА Новости, заодно предположив, что из карты польский лидер сможет узнать, чей на самом деле Крым.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.