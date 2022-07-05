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Губернатор Калининграда предложил подарить Дуде географическую карту

Мир

У губернатора Калининградской области возникли вопросы к президенту Польши касательно знаний последнего в области географии. Повод сомневаться в том, что Анджей Дуда знаком с данным предметом, дало его заявление, в котором говорится: после расширения НАТО и увеличения его границы с РФ на 1,4 тыс. км Балтика станет "внутренним морем альянса".

Антон Алиханов, комментируя слова польского лидера, предложил подарить ему карту, на которой "всё четко видно":

"… оно (Балтийское море) не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну в свой блок уже не приняли. Хотя, может, я отстал, или Дуда что-то знает, чего я не знаю", — сказал калининградский губернатор в интервью РИА Новости, заодно предположив, что из карты польский лидер сможет узнать, чей на самом деле Крым.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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