Губернатор Калининграда предложил подарить Дуде географическую карту

У губернатора Калининградской области возникли вопросы к президенту Польши касательно знаний последнего в области географии. Повод сомневаться в том, что Анджей Дуда знаком с данным предметом, дало его заявление, в котором говорится: после расширения НАТО и увеличения его границы с РФ на 1,4 тыс. км Балтика станет "внутренним морем альянса".

Антон Алиханов, комментируя слова польского лидера, предложил подарить ему карту, на которой "всё четко видно":

"… оно (Балтийское море) не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну в свой блок уже не приняли. Хотя, может, я отстал, или Дуда что-то знает, чего я не знаю", — сказал калининградский губернатор в интервью РИА Новости, заодно предположив, что из карты польский лидер сможет узнать, чей на самом деле Крым.