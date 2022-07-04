Army Recognition: российская гаубица "Мста-С" стала кошмаром для ВСУ

Российская самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" стала кошмаром для Вооружённых сил Украины, сообщили военные эксперты в статье для бельгийского издания Army Recognition.

По словам авторов, Россия активно использует в спецоперации на Украине самоходную 152-мм гусеничную гаубицу 2С19 "Мста-С", которая доставляет много проблем украинским военнослужащим.

"Гаубица 2С19 "Мста-С" — кошмар для украинской армии", — подчеркнули эксперты.

Боевая машина была создана в 80-х годах 20 века. Конструкторы разрабатывали гаубицу, чтобы заменить ею старые самоходные артиллерийские установки. "Мста-С" была принята на вооружение в 1989 году. С тех пор она используется российскими военными. Корпус и башня гаубицы сделаны из стальной бронированной конструкции, которая защищает от мин, осколков снарядов и пуль. Машина оснащена пушкой 2А64, которая стреляет на расстоянии 20 километров. Самоходная установка способна разгоняться до 60 километров в час.

Западные военные эксперты пришли к выводу, что "Мста-С" хорошо зарекомендовала себя в бою. Её дальнобойная пушка причиняет много неприятностей украинской армии.