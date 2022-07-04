The Wall Street Journal: по мировоззрению Путин похож на Екатерину Великую

Аналитик Рассел Мид посоветовал западным лидерам посмотреть сериал "Екатерина. Взлёт", чтобы понять президента России Владимира Путина. В статье для издания The Wall Street Journal автор провёл параллели между деятельностью нынешнего российского лидера и императрицей Екатериной Великой.

По словам Мида, западные лидеры не могут понять, что движет Путиным.

"Чтобы понять мировоззрение российского президента, просто посмотрите сериал про Екатерину Великую, — порекомендовал автор материала.

Он напомнил, что Екатерина Великая — самый успешный правитель России XVIII века, который завоевал Крым и западную Украину. Императрица не только существенно расширила территорию Российской империи, но и сделала страну величайшей державой Европы, отметил Мид. Он считает, что у Путина и Екатерины похожее мировоззрение.

Если мировые лидеры хотят понять мотивы действий Путина, то им стоит посмотреть сериал "Екатерина. Взлёт", который повествует о жизни Екатерины Великой, отметил автор.

"Те, кто не понимает своих врагов, должны готовиться к поражению", — подчеркнул Мид.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если бы президентом России была женщина, то она не начала бы спецоперацию на Украине. После этих слов политический эксперт Евгений Сатановский уличил британского премьера в незнании истории Британской империи, поскольку в своё время Елизавета Английская, королева Виктория и Маргарет Тэтчер вступали в военные конфликты.