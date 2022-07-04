19FortyFive: растущая популярность российских ЗРК С-400 беспокоит страны НАТО

Научный сотрудник по международным исследованиям в области безопасности Университета Тафтса Алекс Бетли заявил, что растущая популярность российских ЗРК С-400 беспокоит страны НАТО.

ЗРК С-400 "Триумф" — один из самых обсуждаемых в мире ракетных комплексов. Украинские ЗРК С-300 сильно пострадали в самом начале СВО. По словам Бетли, сейчас в США идут разговоры о том, может ли Турция отправить С-400 на Украину. Это, по мнению Бетли, могло бы помочь Анкаре вернуться в программу F-35 из которой страна была исключена. Данный инцидент случился как раз из-за того, что в своё время Турция закупила у России С-400.

"Многие считают C-400 похожим на зенитно-ракетный комплекс США Patriot", — пишет Бетли в статье для 19FortyFive.

Бетли отмечает, что Россия в настоящее время испытывает ракету 77Н6 с технологией "попадание на поражение", предназначенную специально для противодействия боеголовкам баллистических ракет. Автор статьи уверен, что если разработка 77Н6 будет успешной, это поставит систему "Триумф" в один ряд с американской системой Patriot.

"Экспорт С-400 растёт. В 2015 году Китай заключил контракт с Россией на закупку шести дивизионов этой системы. В следующем году Индия купила пять. Совсем недавно (и неоднозначно) Турция получила С-400", — пишет Бетли.