Политолог Мухин заявил о начале саморазрушения НАТО после объявленной войны РФ

Поставляя вооружения Украине, Запад становится участником военного преступления. Такого мнения придерживается политолог Алексей Мухин. НАТО разрушает свою экономику, пойдя путём санкций и военного конфликта.

"По сути, объявив нам войну, страны НАТО встали на путь саморазрушения. У мирового сообщества был шанс разрешить это всё на саммитах ШОС, БРИКС, G20 и так далее. Создать новую справедливую систему распределения ресурсов и потребления", — сказал Мухин в беседе с изданием "Украина.ру".

Страны G7, выбрав такой путь, в итоге проиграют, попутно разрушив свою экономику, "потому что они базируются не на ресурсной основе, а на услугах и попытке продажи денег, которые они эмитируют в огромных масштабах", считает Мухин.

Прямые приказы атаковать российские города, которые отдаёт Киев, являются ничем иным, как военным преступлением, считает политолог. Запад, помогая оружием ВСУ, становится соучастником, резюмировал политолог.