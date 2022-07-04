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Джаралла: говорить об украинском государстве уже можно "достаточно условно"

Мир

О существовании Украины как государства уже можно говорить "достаточно условно", поэтому вопрос конфискации российских активов для её восстановления вскоре может потерять всякий смысл. Об этом в беседе с Pravda. Ru заявил политический эксперт Владимир Джаралла, комментируя слова украинского премьера Дениса Шмыгаля о необходимости 750 млрд долларов для восстановления страны и конфискации для этих целей активов РФ.

Джаралла: говорить об украинском государстве уже можно "достаточно условно"

"Говорить о существовании украинского государства уже можно достаточно условно. Судя по всему, события разворачиваются так, что, возможно, и обсуждать здесь уже будет скоро нечего", — сказал он.

Джаралла отметил, что заявление Шмыгаля подтверждает "прогнозы о печальном экономическом положении" Украины. По его словам Киев не знает, как выправить ситуацию и пытается "получить некие платежи".

При этом эксперт выразил уверенность в том, что сама возможность передачи Украине российских активов будет обсуждаться очень долго, так как на Западе понимают серьёзность последствий такой "кражи".

"В отношении активов России вопрос, мягко говоря, долгоиграющий. Эта история будет иметь очень серьёзные последствия. Украденные средства будут висеть вечным знаком вопроса до урегулирования с западной стороной на протяжении очень и очень длительного времени", — заключил собеседник Pravda. Ru.

В понедельник на международной конференции в Лугано Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 млрд долларов, и главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы.

"Кто должен заплатить за план восстановления, который сейчас оценивается в 750 млрд долларов? Мы считаем, что ключевым источником финансирования должны стать конфискованные активы России и российских олигархов", — сказал он.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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