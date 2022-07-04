Посол Мельник пойдет на повышение: в Киеве им очень довольны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник может в скором времени покинуть пост и продолжить работу в Киеве в качестве заместителя министра иностранных дел.

О том, что Мельник может вернуться на Украину, сообщило издание Bild со ссылкой на источники в украинской столице. Один из таких источников сообщил, что предложение было сделано министерством иностранных дел Владимиру Зеленскому и что "Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу".

Весьма вероятно, что сообщение немецкого издания — это такая попытка не раздувать скандал с уходом Мельника с поста посла. Он "прославился" своими неоднозначными заявлениями. И германские чиновники явно не испытывают большого желания с ним общаться.

На днях, например, в очередном интервью Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Пан посол уверял, что у Бандеры не было связей с Третьим рейхом. А преступления украинских националистов во время Второй мировой войны, в первую очередь на Волыни и в Галиции, объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".

Германские политики и чиновники старались игнорировать оскорбительные выпады Мельника, дабы не давать повода полагать, что между Киевом и Берлином нарастает напряжение. Но если "обиженную ливерную колбасу" (как украинский посол назвал канцлера ФРГ) ещё можно было "проглотить", то вот с оправданием пособника нацистов всё куда проблематичнее. Ибо как делать вид, что всё нормально и продолжать общение с Мельником после всего, им сказанного?

Впрочем, может быть и не стоит преувеличивать щепетильность нынешних германских политиков. Тем более, в МИД Германии после высказываний Мельника о Бандере заявили, что воспринимают их как его личное мнение.

Но всё же сообщение в Bild можно воспринимать и так, что инициатива с переводом Мельника в Киев исходит от украинских властей, а не от Берлина, которому он изрядно надоел. А может быть, это намёк Киеву, чтобы забрал уже посла, который в Берлине восемь лет работает. И опять-таки власти Германии вроде как и не имеют к этому отношения.