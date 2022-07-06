Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Армия РФ уничтожила пункт дислокации наёмников в Николаевской области
ВС России уничтожили две американские пусковые установки HIMARS в ДНР
Во Владивостоке массовая драка с участием женщины попала на видео
Леонков: спецоперация на Украине выявила проблемы в разведке ВС РФ
Жители ХМАО возмутились ведущим в стену поручнем для инвалидов
Жители Сургута требуют наказать мэра за игнорирование межнационального конфликта
Анпилогов: поставки вооружения Киеву отстают от потерь на два порядка
Друг Пугачёвой о её роскошном особняке в Юрмале: "Хорошее место для релакса"
Визажист Гринов о летнем макияже: "Всё должно быть в меру!"

Политолог Перенджиев: Украинская система власти строится на вранье

Мир

Украинская система власти строится на вранье. Об этом заявил член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя Pravda.Ru заявление Алексея Арестовича, который назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ.

Политолог Перенджиев: Украинская система власти строится на вранье

По мнению Перенджиева, Арестович придумал чепуху, в которую люди могли бы поверить. Он напомнил, что советник главы офиса президента Украины сам говорил, что вся система украинской власти строится на вранье. Случай с "удачной операцией ВСУ" по сдаче Лисичанска и Северодонецка не исключение.

"Я думаю, что Харьков мы возьмём. Это тоже будет очень удачная операция ВСУ. Потом Одессу возьмём — тоже будет удачная операция ВСУ. Так что всё удачно. Побольше подобной удачи ВСУ надо пожелать", — сказал Перенджиев.

Политолог уверен, что Арестович, находясь во власти, не знает, что можно придумать положительного, когда украинские военнослужащие сдают города. Поэтому он сводит все ошибки, неудачи, промахи к продуманному ходу операции.

"Арестович старается выдать сдачу городов за кутузовский расчет. Сдадим Москву — сохраним армию. Но в этом случае ничего подобного не происходит, не сохраняется ни территория, тем более армия точно не сохраняется", — отметил политолог.

По словам Перенджиева, у Украины и Арестовича нет никаких исторических примеров, на которые можно было бы сослаться и сказать, что сейчас ВСУ действует подобным образом.

"Чтобы объяснить свои неудачи, надо сказать, что все неудачи — это, на самом деле, удача. И, главное, самому в это поверить", — подытожил Перенджиев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка успешной военной операцией украинских войск.

"Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта", — заявил Арестович.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине

Взламывание линий обороны может занять несколько недель.

ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Мир. Новости мира
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Силовые структуры
Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Игорь Латунский Ветеран КГБ Виктор Черкашин: государство не может существовать без контрразведки Игорь Латунский Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова Людмила Черткова Каждый следующий День независимости США может стать последним Людмила Черткова
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины
Мир. Новости мира
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Карасёв: Запад недостаточно сильно демонизирует Владимира Путина
Силовые структуры
Карасёв: Запад недостаточно сильно демонизирует Владимира Путина
Последние материалы
Политолог Перенджиев: Украинская система власти строится на вранье
Жители ХМАО возмутились ведущим в стену поручнем для инвалидов
Жители Сургута требуют наказать мэра за игнорирование межнационального конфликта
Анпилогов: поставки вооружения Киеву отстают от потерь на два порядка
Зарплаты петербуржцев не успевают за ростом инфляции
Друг Пугачёвой о её роскошном особняке в Юрмале: "Хорошее место для релакса"
Визажист Гринов о летнем макияже: "Всё должно быть в меру!"
Кедми: НАТО не является угрозой России без участия США
Врач Аплетаева призвала не пить разливное пиво из-за риска отравления
Курорт "Роза Хутор" и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников