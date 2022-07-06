Политолог Перенджиев: Украинская система власти строится на вранье

Украинская система власти строится на вранье. Об этом заявил член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя Pravda.Ru заявление Алексея Арестовича, который назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ.

По мнению Перенджиева, Арестович придумал чепуху, в которую люди могли бы поверить. Он напомнил, что советник главы офиса президента Украины сам говорил, что вся система украинской власти строится на вранье. Случай с "удачной операцией ВСУ" по сдаче Лисичанска и Северодонецка не исключение.

"Я думаю, что Харьков мы возьмём. Это тоже будет очень удачная операция ВСУ. Потом Одессу возьмём — тоже будет удачная операция ВСУ. Так что всё удачно. Побольше подобной удачи ВСУ надо пожелать", — сказал Перенджиев.

Политолог уверен, что Арестович, находясь во власти, не знает, что можно придумать положительного, когда украинские военнослужащие сдают города. Поэтому он сводит все ошибки, неудачи, промахи к продуманному ходу операции.

"Арестович старается выдать сдачу городов за кутузовский расчет. Сдадим Москву — сохраним армию. Но в этом случае ничего подобного не происходит, не сохраняется ни территория, тем более армия точно не сохраняется", — отметил политолог.

По словам Перенджиева, у Украины и Арестовича нет никаких исторических примеров, на которые можно было бы сослаться и сказать, что сейчас ВСУ действует подобным образом.

"Чтобы объяснить свои неудачи, надо сказать, что все неудачи — это, на самом деле, удача. И, главное, самому в это поверить", — подытожил Перенджиев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка успешной военной операцией украинских войск.

"Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта", — заявил Арестович.