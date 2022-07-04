Литовский парламентарий Гинтаутас Палуцкас обрушился на руководителя МИД страны Габриелюса Ландсбергиса. Известно, что он решил отдохнуть от работы во время ситуации с транзитом в Калининград.
"Наш министр ломает голову, где купить повкуснее кебаб", — подчеркнул депутат, слова которого приводит ELTA.
По мнению Палуцкаса, глава внешнеполитического ведомства безразлично относится к проблемам республики.
Ранее член Госдумы Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. По мнению парламентария, его предложение соответствует отечественным традициям.
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