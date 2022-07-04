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Баранец: Центр регистрации ядерных взрывов не даст США оставить РФ "в дураках"

Мир

По мнению военного обозревателя "Комсомольской правды", полковника в отставке Виктора Баранца, Минобороны РФ запустило Центр регистрации ядерных взрывов на Земле с целью помешать США незаконно испытывать атомные бомбы.

Баранец: Центр регистрации ядерных взрывов не даст США оставить РФ "в дураках"

Международные договорённости гласят, что ни РФ, ни США не вправе проводить ядерные испытания. Однако, по словам Баранца, Америка втайне нарушает правила, разрабатывая и тестируя атомные бомбы. При попытках обвинить их, Америка заявляет, что РФ не располагает средствами, способными зафиксировать колебания, которые вызывают на планете ядерные взрывы.

"Пока мы не проводим никаких ядерных испытаний, американцы стахановскими темпами разрабатывают новые атомные бомбы. Особенно активно они развивают маломощные снаряды — тактическое ядерное оружие. Так сложилось, что по этой части они очень серьёзно отстают от России. Чтобы нас не оставили в дураках, мы создали Центр регистрации ядерных взрывов на планете. Мы покажем всему миру, что США на самом деле занимаются разработкой ядерного оружия", — сказал Баранец в беседе с "ПолитРоссией".

После того, как США будут выведены на чистую воду, им придётся соблюдать предписания международных законов в части испытаний ядерного оружия, считает полковник в отставке.

Напомним, что сегодня, 4 июля МО РФ сообщило о запуске Центра регистрации ядерных взрывов на планете.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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