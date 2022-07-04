Сатановский об идее Британии передать активы РФ Киеву: надо им ответить так же

Политолог Евгений Сатановский отреагировал на идею Великобритании передать конфискованные Лондоном российские активы Украине в качестве помощи на её восстановление, выдвинутую главой британского МИД Лиз Трасс.

По мнению Сатановского, это лишний раз доказывает, что английские "леди и джентльмены" наконец-то перестали притворяться, сбросив маски, под которыми оказались настоящие "пираты и бандиты".

Политолог выразил сомнение, помнит ли сам Лондон о своих собственных законах, касающихся европейских ценностей и неприкосновенности частной собственности, которые эксперт назвал просто "сказками".

"Ну, вот и притворяться перестали. Это, в переводе на русский язык, означает, что киевский режим будет вооружаться для продолжения войны против России и проведения терактов и диверсий на ее территории за собственные российские деньги", — отметил Сатановский.

В заключение политолог предложил отвечать британцам точно также, и на основании "каперских свидетельств" разрешить частным шхунам атаковать суда под флагом Великобритании.