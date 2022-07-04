247Wallst: месть России за Украину может разрушить экономику США

Россия может отомстить США за вмешательство в кризис на Украине, и тогда американская экономика будет разрушена, сообщил финансовый аналитик Дуглас Макинтайр в статье для издания 247Wallst.

Если Россия начнёт мстить США за санкции и поставки вооружения на Украину, то американскую экономику ждёт крах, считает автор материала.

"Американцы готовятся к топливу по 10 долларов за галлон", — пишет Макинтайр.

Если Россия уменьшит экспорт нефти на мировой рынок в ответ на действия Запада, то цены на чёрное золото могут подскочить до 380 долларов за баррель. В таком случае топливо в США подорожает до 10-15 долларов за галлон, что приведёт американскую экономику к краху.

При таком сценарии семьи среднего и низшего классов попадут в финансовые ямы, считает Макинтайр. Вряд ли экономика США оправится от подобного потрясения, полагает эксперт.

Он рассказал, что во многих американских штатах общественный транспорт плохо развит, и люди перемещаются на автомобилях. В случае роста цен на топливо американцы начнут тратить гораздо больше денег на бензин, что ударит по их благосостоянию.

В 2021 году граждане США не могли представить, что топливо будет стоить пять долларов. Теперь от России зависит рост цен, и её действия напрямую повлияют на экономическую ситуацию в стране, подчеркнул Макинтайр.