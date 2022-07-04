Генсек ООН: богатые страны мира должны возглавить энергетическую революцию

Генсек ООН предложил "богатым странам" возглавить "революцию в области возобновляемых источников энергии".

Выступая на открытии 43-й конференции глав государств Карибского сообщества, Антониу Гутерриш заявил, что мир и всё его "биоразнообразие и природные дары" сейчас находятся в "максимальной опасности":

"Нам необходимо срочно и радикально сократить выбросы и скоординировать действия в области климата", — сказал глава ООН, подчеркнув, что ответственнее других в этом вопросе должны быть страны "большой двадцатки", на долю которых приходится 80% глобальных выбросов.

По словам Гутерриша, именно эти "богатейшие страны" должны возглавить справедливую и равноправную "революцию в области возобновляемых источников энергии". Для начала он предложил им "скинуться" и направить на "климатическую адаптацию" $100 млрд.

К слову, что именно подразумевается под словом "революция", генсек ООН в своей речи не пояснил.