Польша намерена получить с Германии "должок" за Вторую мировую

Варшава не намерена отказываться от требований репараций от Берлина за период Второй мировой войны.

Так заявил в ходе общения с избирателями Ярослав Качиньский, лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость".

По словам экс-премьера, недавно признавшегося, что считает Гитлера "отцом немецкой демократии", речь идёт о сумме в $900 млрд.

О чем скромно молчат поляки

Выставляя себя "кругом пострадавшими" во время войны, поляки "забывают" о том, что неплохо территориально поживились после ее окончания. И как раз-таки за счёт Германии

Напомним, что при содействии СССР Польша получила 25% немецких земель — Восточная Пруссия, Померания, Силезия, — откуда немцы, жившие там много веков, были депортированы, а приехавшие поляки радостно рассказывали, как на "пустых землях" вселялись в "богатые немецкие дома", а те, кому особенно повезло, и вовсе занимали полностью оснащённые фермы.