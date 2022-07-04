Reuters: Британия заканчивает обучение ВСУ применению гаубиц L118 и РСЗО M270B1

Великобритания заканчивает обучение ВСУ применению 105-мм гаубиц L118 и РСЗО M270B1.

Издание Reuters сообщает, что сотни украинских военнослужащих прошли военную подготовку в Великобритании, в том числе по применению реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые британское правительство поставляет для ВСУ.

Авторы издания пишут, что во время учений в Солсбери, на юге Англии, украинские боевики обучались применять РСЗО M270 MLRS и 105-мм легких гаубиц L118/L119. Сообщается, что через курсы подготовки прошли более 450 украинских военных.

Учения ВСУ являются частью программы под руководством Великобритании. Reuters заявляет, что Запад стремится помочь Украине дать отпор российским силам, предоставляя всё более совершенные системы вооружений.

Капитан Королевской артиллерии Джеймс Олифант, участвовавший в трехнедельных учениях по РСЗО, рассказал журналистам, что подготовка увеличила боеспособность ВСУ.

"Поначалу их аппетит был, как вы можете себе представить, чрезвычайно высоким и очень требовательным, но по мере того, как они настраивались и привыкали управлять системой, они начали успокаиваться", — сказал Олифант.

Всего Великобритания передаст Украине три РСЗО M270B1 и боеприпасы для них. M270B1 — это усовершенствованная британская версия американской РСЗО M270, оснащенная улучшенной защитой. Установка способна наносить удары на дальность до 80 км при использовании боеприпасов M31A1.