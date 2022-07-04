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ВЗГЛЯД: население Прибалтики и Польши готовится воевать с ВС РФ

Мир

В последнее время от властей Польши и стран Прибалтики звучат воинственные речи в адрес РФ. Прослеживается критика действий Германии и Франции за "капитулянтские" стремления прийти к компромиссу с Кремлём. Обозреватели издания ВЗГЛЯД задались вопросом, готовы ли сами прибалты и поляки к вооружённому конфликту с Россией.

ВЗГЛЯД: население Прибалтики и Польши готовится воевать с ВС РФ

Польша активно внедряет военные реформы, намереваясь увеличить численный состав своей армии в десятки раз, при этом расходы на оборону могут составить 3% ВВП. Вместе с тем добровольцы могут вступить на военную службу по упрощённой системе. Но, согласно общественным опросам, более половины поляков неоднозначно оценивают складывающуюся ситуацию и не спешат записываться в ряды вооружённых сил.

"Согласно опросу общественного мнения, проведённому в начале марта социологами из IPSOS, около 60% поляков ответили отрицательно на вопрос: должны ли Польша и НАТО осуществить военное вмешательство на Украину?", — цитирует источник публикацию в American Conservative.

Немного отличается ситуация в Прибалтике. В Латвии, Литве и Эстонии число новобранцев, желающих присоединиться к местному ополчению, с началом СВО значительно выросло. Граждане выражают опасения, что, одержав верх над Украиной, Россия примется и за их города. В связи с этим жители указанных стран начали записываться в стрелковые клубы для прохождения базовой военной подготовки.

Однако, как отметил латышский публицист Эгил Лицитис, в Латвии есть определённое разделение мнений: часть граждан, в частности, русские , составляющие 23% населения, относятся лояльно к возможному приходу российских войск. Поэтому в случае мобилизации, оружие может попасть "не в те руки".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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