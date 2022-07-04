Танкаев: повышение цены на газ в Европе связано с необдуманными действиями ЕС

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев считает, что цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в понедельник, 4 июля, превысила 1700 долларов за 1 тыс. куб. м. из-за необдуманных действий Евросоюза.

"Этого и следовало ожидать. Благодаря совершенно непродуманным действиям Европейского союза поставки газа из России в Европу очень сильно сократились. Например, к непродуманным действиям относится запрет на запуск "Северного потока — 2", — приводит его слова RT.

Также специалист напомнил, что газопровод "Ямал — Европа" Польша практически заблокировала.

"В результате получилось так, что европейцы недополучают газ в очень больших объёмах… Европейцам нужно решать для себя: либо они хотят нормально жить, либо они хотят играть в политику… Если они выбирают политику, дальше всё будет именно так", — заключил Танкаев.