В Турции прошли испытания противокорабельной ракеты Atmaca в варианте берегового ракетного комплекса. Для неё использовалось шасси российского КамАЗа.
Испытания прошли на военном полигоне в Синопе, ракета успешно поразила цель в акватории Чёрного моря с берегового подвижного комплекса.
"Наземная установка имеет четыре пусковых контейнера и размещается на шасси российского КамАЗа", — отмечает "Военное обозрение".
Противокорабельная ракета Atmaca была разработана компанией Roketsan совместно с Aselsan. Она была принята на вооружение ВМС Турции в 2021 году. Её заявленная дальность поражения составляет 250 км.
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