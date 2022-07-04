Турция провела испытание ракеты с берегового комплекса на шасси КамАЗа

В Турции прошли испытания противокорабельной ракеты Atmaca в варианте берегового ракетного комплекса. Для неё использовалось шасси российского КамАЗа.

Испытания прошли на военном полигоне в Синопе, ракета успешно поразила цель в акватории Чёрного моря с берегового подвижного комплекса.

"Наземная установка имеет четыре пусковых контейнера и размещается на шасси российского КамАЗа", — отмечает "Военное обозрение".

Противокорабельная ракета Atmaca была разработана компанией Roketsan совместно с Aselsan. Она была принята на вооружение ВМС Турции в 2021 году. Её заявленная дальность поражения составляет 250 км.