В результате ежедневных обстрелов Донецка со стороны Украины ранения получают в основном пожилые люди, в больницы попадает "достаточно" людей. Об этом Телеканалу "360" рассказал медбрат операционного блока донецкой больницы Александр Кириченко.
"Чаще всего поступают с осколочными, минно-взрывными травмами. Ожоги — это гражданские, в основном пожилые люди, старики, кто попадает в домах под обстрел, пожар. Людей сейчас в больницах достаточно", — сообщил он.
По словам Кириченко, отдельные районы Донецка подвергаются ежедневным обстрелам, которые "не утихают и не прекращаются".
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