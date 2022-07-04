В больнице Донецка рассказали о ранениях стариков в результате обстрелов ВСУ

В результате ежедневных обстрелов Донецка со стороны Украины ранения получают в основном пожилые люди, в больницы попадает "достаточно" людей. Об этом Телеканалу "360" рассказал медбрат операционного блока донецкой больницы Александр Кириченко.

"Чаще всего поступают с осколочными, минно-взрывными травмами. Ожоги — это гражданские, в основном пожилые люди, старики, кто попадает в домах под обстрел, пожар. Людей сейчас в больницах достаточно", — сообщил он.

По словам Кириченко, отдельные районы Донецка подвергаются ежедневным обстрелам, которые "не утихают и не прекращаются".