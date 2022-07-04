Пекин выступает за мирное освоение космоса, высказывания НАСА о якобы намерении Китая объявить Луну своей территорией не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Некоторые официальные лица из США клевещут на нормальную и рациональную космическую деятельность Китая. Китайская сторона решительно выступает против подобного рода безответственных высказываний", — сказал он на брифинге.
Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что Пекин может высадиться на Луне и объявить её "своей территорией".
Лицзянь призвал Вашингтон перестать очернять космическую программу Китая подобными высказываниями. Он подчеркнул, что Китай выступает за мирное использование космоса.
Китайская лунная программа реализуется с 2007 года и предполагает облёт вокруг спутника Земли, посадку на него, а также возвращение на Землю.
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