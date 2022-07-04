Власти Китая заявили об отсутствии планов сделать Луну "своей территорией"

Пекин выступает за мирное освоение космоса, высказывания НАСА о якобы намерении Китая объявить Луну своей территорией не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Некоторые официальные лица из США клевещут на нормальную и рациональную космическую деятельность Китая. Китайская сторона решительно выступает против подобного рода безответственных высказываний", — сказал он на брифинге.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что Пекин может высадиться на Луне и объявить её "своей территорией".

Лицзянь призвал Вашингтон перестать очернять космическую программу Китая подобными высказываниями. Он подчеркнул, что Китай выступает за мирное использование космоса.

Китайская лунная программа реализуется с 2007 года и предполагает облёт вокруг спутника Земли, посадку на него, а также возвращение на Землю.