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Власти Китая заявили об отсутствии планов сделать Луну "своей территорией"

Мир

Пекин выступает за мирное освоение космоса, высказывания НАСА о якобы намерении Китая объявить Луну своей территорией не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Власти Китая заявили об отсутствии планов сделать Луну "своей территорией"

"Некоторые официальные лица из США клевещут на нормальную и рациональную космическую деятельность Китая. Китайская сторона решительно выступает против подобного рода безответственных высказываний", — сказал он на брифинге.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что Пекин может высадиться на Луне и объявить её "своей территорией".

Лицзянь призвал Вашингтон перестать очернять космическую программу Китая подобными высказываниями. Он подчеркнул, что Китай выступает за мирное использование космоса.

Китайская лунная программа реализуется с 2007 года и предполагает облёт вокруг спутника Земли, посадку на него, а также возвращение на Землю.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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