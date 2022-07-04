Конгрессвумен Грин: Украина — Ирак в новой обёртке от НАТО с ядерной начинкой

Рядовые американцы "сыты по горло" украинским конфликтом. Об этом заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

По её словам, жители США не поддерживают "опосредованную войну" против РФ, которая осуществляется путём поставок оружия для украинской армии.

"Украина — Ирак в новой обёртке с натовским бантиком и ядерной начинкой внутри", — считает конгрессвумен.

Она отметила в соцсетях, что американцы не хотят таких "подарков". Как пояснила политик, в украинском конфликте заинтересованы лишь те граждане США, которые "зарабатывают на этом деньги". Конгрессвумен отнесла к главным способам обогащения оборонные заказы, гранты, различные деловые сделки.

Марджори Тейлор Грин порекомендовала американским политикам, которые жаждут конфликта с РФ, надеть соответствующую экипировку и самостоятельно отправиться на места сражений.

"Сами за всё это платите", — заключила она.