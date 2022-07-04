Протестующие в Нукусе отняли у силовиков шумовые гранаты и напали на аэропорт

В ходе беспорядков в Каракалпакстане протестующие напали на международный аэропорт в столице республики Нукусе. Они отняли у гвардейцев спецсредства и обмундирование, сообщили в генпрокуратуре Узбекистана.

"Неизвестные организовали нападение на военный пост в Ходжалинском районе, завладели оружием и подвергли нападению международный аэропорт Нукуса", — сказал прокурор отдела генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов на брифинге.

По его словам, протестующие напали на 50 сотрудников национальной гвардии. Они забрали у силовиков шумовые гранаты, дубинки, рации, каски и щиты.