Мюллер: запасов газа в Германии хватит на срок от одного до двух месяцев

Предварительные расчёты, включающие полное отключение поставок из РФ, показали, что запасов газа в ФРГ хватит всего на один-два месяца. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

По его словам, сейчас газохранилища в Германии заполнены более чем на 60 процентов.

"Если мы не получим больше российского газа и в Германии будет средняя по температуре зима, то на данный момент запасов хватит на срок от одного до двух месяцев", — приводит слова Мюллера журнал WirtschaftsWoche.

Он подчеркнул: в условиях мирового кризиса безответственно полагать, что ситуация на энергетическом рынке наладится сама собой. Мюллер призвал руководство ФРГ провести качественное и быстрое заполнение газовых хранилищ на территории государства.

Глава Федерального сетевого агентства также порекомендовал немцам экономить голубое топливо.