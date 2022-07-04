The National Interest: США не должны отдавать Россию "в объятия" Китая

Вашингтон всецело "поглощён" конфликтом вокруг Украины и упускает из виду укрепление связей между Китаем и Россией, заявил американский политолог Джозеф Най. По его мнению, Россия может преподнести Штатам "сюрприз" окончательно закрепив отношения с КНР.

Как уточнил Най, конечно, Вашингтон прорабатывает стратегию, как предотвратить усиление стратегического влияния России и Китая на мировой политической арене, однако американские аналитики "не разделяют" державы.

"Соединённым Штатам потребуется такая стратегия в отношении России, которая не отдаст эту страну навсегда в объятия Китая", — заявил политолог The National Interest. — Сегодня Китай является крупнейшим торговым партнёром для большего числа стран, чем Соединённые Штаты. Мы должны отделить риски безопасности от некоторых аспектов технологии, но попытка сократить всю торговлю с Китаем обошлась бы слишком дорого".

Как подчеркнул Най, всецело уделяя внимание России, США забывают, что Китай готов стать мировым экономическим лидером. В том числе стратегическое партнёрство Москвы и Пекина даст для этого все предпосылки.