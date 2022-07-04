The Economist: контрнаступление Киева под Херсоном маловероятно

Журнал The Economist скептически оценил вероятность контрнаступления Украины под Херсоном. Украина готовится к контратаке с запада, от Николаева, и с севера, из Зеленодольска, пишет издание со ссылкой на офицера военной разведки украинской армии Бандераса.

Он заявил, что передовые части ВСУ находятся сейчас примерно в километре от окраин Херсона и пообещал, что следующая неделя или две будут "ещё интереснее".

Но журналист американского издания сомневается в возможности такого контрнаступления. По словам офицера разведки, необходимого численного преимущества южная группировка ВСУ не имеет, а бойцы жалуются на критическую нехватку боеприпасов и пехоты. При этом руководство склонно к преувеличению успехов на поле боя.

По мнению Бандераса, измениться ситуация может только, если на юге будет использоваться больше западной артиллерии. Но сейчас там развернуто всего несколько гаубиц M777.

Солдат теробороны Сергей также рассказал изданию, что там, где украинцы наступают, "русские жёстко отбиваются". Боец уверяет, что российские военные возвращаются в большем количестве, когда ВСУ пытаются их вытеснить.

"Их десять становятся сотней", — заявил Сергей.

Ранее вероятное наступление на Херсон анонсировал и советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович. По его словам, оно должно начаться в августе.

Военный корреспондент Юрий Котенок также предполагает, что ВСУ попытаются перейти в наступление и захватить Херсон после полного освобождения ЛНР.