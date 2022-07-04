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В особняке генерала в Херсоне найдены доказательства работы ОБСЕ на СБУ

Мир

Росгвардия обнаружила в Херсоне документацию, которая свидетельствует о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В особняке генерала в Херсоне найдены доказательства работы ОБСЕ на СБУ

По её данным, соответствующие документы были найдены спецназом Росгвардии в особняке экс-главы управления СБУ в Херсонской области Вячеслава Савченко. Из них следует, что представители международной организации пользовались личным покровительством генерала, среди документов росгвардейцы также обнаружили схемы расположения российской армии в регионах, граничащих с Украиной.

"Спецназовцы изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений ВС РФ в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО", — говорится в сообщении российского ведомства.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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