Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не видят в обозримом будущем перспектив вступления в Североатлантический альянс.
Он напомнил, что государства, входящие в состав НАТО, дали согласие на членство Украины в военном блоке. Однако Кулеба подчеркнул: конкретных действий по обеспечению вступления страны в альянс не наблюдается.
Министр также добавил, что предоставление Киеву гарантий безопасности от западных стран не является альтернативой присоединению к НАТО.
"Это не альтернатива, это заполнение вакуума между "сейчас" и моментом, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности", — сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".
Как пояснил глава МИД, Киев понимает, что Украину не возьмут в НАТО "завтра или послезавтра".
По мнению министра, альянс не хочет вступать в прямой конфликт с Россией, поэтому не предоставляет Украине гарантии коллективной обороны, предусмотренные пятой статьёй Вашингтонского договора.
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