Кулеба: Украина не видит в обозримом будущем перспектив вступления в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не видят в обозримом будущем перспектив вступления в Североатлантический альянс.

Он напомнил, что государства, входящие в состав НАТО, дали согласие на членство Украины в военном блоке. Однако Кулеба подчеркнул: конкретных действий по обеспечению вступления страны в альянс не наблюдается.

Министр также добавил, что предоставление Киеву гарантий безопасности от западных стран не является альтернативой присоединению к НАТО.

"Это не альтернатива, это заполнение вакуума между "сейчас" и моментом, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности", — сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".

Как пояснил глава МИД, Киев понимает, что Украину не возьмут в НАТО "завтра или послезавтра".

По мнению министра, альянс не хочет вступать в прямой конфликт с Россией, поэтому не предоставляет Украине гарантии коллективной обороны, предусмотренные пятой статьёй Вашингтонского договора.